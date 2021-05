Come cucinare per i più piccoli? Trucchi e ricette di una mamma-chef

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ricette saporite, di più, deliziose, per i bebè. Possibile? Secondo la chef e naturopata Angèle Ferreux-Maeght, vera autorità nel mondo del food francese, la risposta è assolutamente affermativa. Ferratissima in materia di alimentazione healthy e naturale, Angèle è prima di tutto una (due volte) mamma, da cui l’interesse per il tema della nutrizione baby friendly. Appena arriva in Italia con il suo libro «Ricette naturali per il mio bebè» (edito da L’Ippocampo), ci ha spiegato come passare dalla teoria alla pratica, creando preparazioni sane, golose, bio, gluten free e sugar free, perfette per i più piccoli.