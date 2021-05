Classifica marcatori | chi è al comando della Serie A?

(Di lunedì 17 maggio 2021) LaA 2020/2021 continua a regalare tanti gol. Laaggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinantiA (QUI i gol più belli) e laè spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono laper numero di gol.: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 29 2 INTER Romelu Lukaku 23 3 ATALANTA Luis Muriel 22 4 FIORENTINA Dusan Vlahovic 21 5 LAZIO Ciro ...

Advertising

supportersmagaz : Stephen Curry vince la classifica marcatori. A 33 anni è il secondo più “vecchio” dietro Michael Jordan (34, nel 19… - SkySportNBA : ?? STEPH CURRY CANESTRO DECISIVO?? ?? Si assicura il 1° posto della classifica marcatori ? ?? Warriors ?? Grizzlies ?? O… - PremierShowIT : Pierre-Emile Højbjerg firma un gol e un assist nella vittoria del Tottenham che prova un disperato rientro nella co… - zazoomblog : Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 37^ giornata - #Classifica #Marcatori #Serie - menelpallone : Girone B: risultati, classifica e marcatori della 13^ giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Pianeta Milan

... semifinale - andata Kawasaki Robot Calvisano v Femi - CZ Rovigo 31 - 22 (pt 12 - 19): pt. Punti per la: Kawasaki Robot Calvisano 4, Femi - Cz Rovigo 0. Player of The match: Hugo ...Parziali ein diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata di Serie A che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i risultati, lae i...Sampdoria Primavera, Nik Prelec dà l’assalto alla classifica marcatori del campionato: Da Graca nel mirino dell’attaccante blucerchiato La Sampdoria vince e convince contro il Bologna in trasferta. Te ...Risultati: la Virtus Verona sbanca Trieste e accede al secondo turno dei playoff di girone mentre i giuliani ancora una volta ne escono beffati ...