Calciomercato | le date della sessione estiva e invernale per la stagione 2021 2022

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ledelle prossime due sessioni diSono ufficiali ledelle due sessioni diper la. Si parte, come sempre, con lache partirà giovedì 1 luglio per terminare poi il 31 agosto. Già da lunedì 24 maggio, il giorno dopo la chiusura del campionato, sarà possibile depositare il Lega gli accordi preliminari. Per quanto riguarda ladi gennaio si partirà da lunedì 3 ed arrivare poi a lunedì 31 gennaio. (fonte: gianlucadimarzio.com) L'articolo proviene da intermagazine.

Ufficializzate oggi dal consiglio federale ledelle prossime sessioni diper la stagione 2021 - 2022. La sessione estiva, come da tradizione, prenderà il via il giovedì 1° luglio ...Il Consiglio Federale ha confermato ledelper la stagione 2021/22 di Serie A. Ecco quando saranno le finestre disponibili Ecco quando saranno le prossime sessioni di. Il Consiglio Federale tenutosi oggi ha ...La finestra estiva andrà dal 1° luglio al 31 agosto, quella invernale dal 3 al 31 gennaio Come riportato dall’ANSA, la FIGC ha reso note le date delle prossime due finestre di calciomercato: come dunq ...Uno dei temi oggi toccati all'interno della Figc, oltre alla questione del c.t. Mancini e delle date del prossimo calciomercato, anche la questione ...