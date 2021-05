Amici 20, confessione di Giulia Stabile: “Mi hanno distrutto tutto” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha parlato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. Una ragazza sorridente che non ha gettato mai la spugna, nemmeno davanti ai dispetti che i compagni di scuola le riservavano in classe. Alla fine, come accade nelle favole più belle, sabato scorso Giulia Stabile si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021), vincitrice dell’ultima edizione didi Maria De Filippi ha parlato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. Una ragazza sorridente che non ha gettato mai la spugna, nemmeno davanti ai dispetti che i compagni di scuola le riservavano in classe. Alla fine, come accade nelle favole più belle, sabato scorsosi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - SaCe86 : “Avrebbe dovuto vincere #Aka7even per me” la confessione di un’ex professionista di #Amici20 - StraNotizie : “Avrebbe dovuto vincere Aka7even per me” la confessione di un’ex professionista di Amici - BITCHYFit : “Avrebbe dovuto vincere Aka7even per me” la confessione di un’ex professionista di Amici - dj_steveglam : Amici 20, la confessione di Giulia Stabile: 'La vittoria non è solo mia, se Sangiovanni non mi fosse stato accanto… -