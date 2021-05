Abbiate pietà per il francese. Basta massacrarlo con l’ideologia (Di lunedì 17 maggio 2021) Giurista, sociologo e politologo di formazione, Vincent Lamkin è specialista nel campo della comunicazione istituzionale e della pianificazione strategica. Ha lavorato per Publicis e oggi dirige l’agenzia di comunicazione Comfluence. Sul sito del mensile Causeur è intervenuto sulla querelle attorno alla cosiddetta “scrittura inclusiva”, difesa dalle femministe radicali per promuovere “l’uguaglianza di genere”. Tale scrittura, a scuola, è stata messa al bando a inizio maggio dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, perché, secondo le sue parole, “rovina” la lingua francese. Secondo Lamkin, fare della lingua di Molière il teatro di battaglie ideologiche, perché sarebbe stantia, apre degli abissi che non sono semplici perplessità. L’uguaglianza tra donne e uomini non c’entra nulla in questo caos. Ci sono talmente tante donne che hanno fatto della lingua ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Giurista, sociologo e politologo di formazione, Vincent Lamkin è specialista nel campo della comunicazione istituzionale e della pianificazione strategica. Ha lavorato per Publicis e oggi dirige l’agenzia di comunicazione Comfluence. Sul sito del mensile Causeur è intervenuto sulla querelle attorno alla cosiddetta “scrittura inclusiva”, difesa dalle femministe radicali per promuovere “l’uguaglianza di genere”. Tale scrittura, a scuola, è stata messa al bando a inizio maggio dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, perché, secondo le sue parole, “rovina” la lingua. Secondo Lamkin, fare della lingua di Molière il teatro di battaglie ideologiche, perché sarebbe stantia, apre degli abissi che non sono semplici perplessità. L’uguaglianza tra donne e uomini non c’entra nulla in questo caos. Ci sono talmente tante donne che hanno fatto della lingua ...

christabella66_ : RT @BarbieXanax: Abbiate pietà gli account Twitter non vi possono hackerare solo perché li followate. Possono farlo se vi mandano link e vo… - MarikaRanaudo : questo layout è spaventoso scusate sto cercando di aggiustarlo abbiate pietà - Iwanyanamealre1 : @sangiovann1 @giuliast4bile NON VI FACCIO PIETÀ? ABBIATE PIETÀ DI ME E METTETE QUALCOSAA #Amici20 #Amici2020… - _alate93 : Siete pure in differita quando mettete le canzoni quindi mi ritrovo a sentire ogni strofa tre volte Abbiate pietà d… - franciblbl : Io ho una certa età ormai abbiate pietà -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiate pietà Per ripartire si deve azzerare tutto. È l'unico segreto per scoprirsi di nuovo L'importante è che vi siate chiariti, che abbiate sviscerato i motivi che vi hanno allontanato e ... Tuttavia, non le giova pensare che suo marito sia rimasto con lei per pietà, solo perché lei era ...

Ordine, Compagni: il centrosinistra a Reggio abbandona i lavori contro se stesso No, abbiate pietà: nessuno provi (e infatti, per amore di verità, il centrodestra si è guardato bene, e si guarda tuttora, dal farlo) a privarci del gusto di essere amministrati da personaggi di ...

Abbiate pietà per il francese. Basta massacrarlo con l’ideologia Il Foglio L'importante è che vi siate chiariti, chesviscerato i motivi che vi hanno allontanato e ... Tuttavia, non le giova pensare che suo marito sia rimasto con lei per, solo perché lei era ...No,: nessuno provi (e infatti, per amore di verità, il centrodestra si è guardato bene, e si guarda tuttora, dal farlo) a privarci del gusto di essere amministrati da personaggi di ...