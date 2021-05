Vaccini, open day anche per i più giovani: cosa sono e come ci si prenota (Di domenica 16 maggio 2021) Per spingere l’acceleratore sulla campagna vaccinale alcune regioni stanno organizzando open day per determinate fasce di età in genere non comprese nel piano nazionale, anche per riuscire a finire fiale di farmaco già aperte e che altrimenti andrebbero buttate o forniture di marche rifiutate dai pazienti, come AstraZeneca. In quelle giornate ci si può vaccinare fino a esaurimento scorte, dunque è importante essere tra i primi ad accedere alla prenotazione, in genere gestita dal sistema utilizzato nella regione di appartenza. Vaccino Covid, nel Lazio open day con Johnson & Johson per gli studenti Dopo il grande successo per i 40enni nel Lazio, con oltre 57 mila dosi somministrate durante una sola giornata, potrebbe arrivare un nuovo open day per i ragazzi delle scuole superiori ... Leggi su quifinanza (Di domenica 16 maggio 2021) Per spingere l’acceleratore sulla campagna vaccinale alcune regioni stanno organizzandoday per determinate fasce di età in genere non comprese nel piano nazionale,per riuscire a finire fiale di farmaco già aperte e che altrimenti andrebbero buttate o forniture di marche rifiutate dai pazienti,AstraZeneca. In quelle giornate ci si può vaccinare fino a esaurimento scorte, dunque è importante essere tra i primi ad accedere allazione, in genere gestita dal sistema utilizzato nella regione di appartenza. Vaccino Covid, nel Lazioday con Johnson & Johson per gli studenti Dopo il grande successo per i 40enni nel Lazio, con oltre 57 mila dosi somministrate durante una sola giornata, potrebbe arrivare un nuovoday per i ragazzi delle scuole superiori ...

