Sharon Stone e la ricerca dell’amore online

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 maggio 2021)torna in Tv in Italia super ospite di Che Tempo che Fa, di Fabio Fazio. L’attrice americana è tornata alla ribalta con la sua autobiografia “Il Bello di Vivere Due Volte”, ma noi vogliamo ricordare quel singolare avvenimento in cui tentò di trovare l’anima gemella ricorrendo ad un app di incontri. Ebben sì: anche l’attrice, da poco compiuti 63 anni, ospite d’eccezione a Che Tempo che Fa di Fazio su Rai3, frequenta le app di incontri, a caccia dell’anima gemella! Molti però hanno pensato che il suo profilo fosse un fake, increduli che un’icona erotica mondiale potesse avere necessità di trovare un fidanzato utilizzando mezzi impiegati dalla gente comune, tanto che l’applicazione in questione, Bumble, le bloccal’account. Fu proprio laa “denunciare” la questione con ...