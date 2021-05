Quarto posto Serie A 2020-21: chi va in Champions? La Juve batte l’Inter e spera ancora, Atalanta qualificata, Milan fermato dal Cagliari (Di domenica 16 maggio 2021) l’Inter di Conte è ufficialmente campione d’Italia, la Roma di Fonseca ha mollato in Serie A per inseguire un’Europa League da cui è poi uscita. Inoltre anche l’Atalanta ha conquistato la qualificazione. Per (almeno) il Quarto posto restano dunque in lizza tre squadre per due biglietti che valgono la Champions League 2021-22. Una dovrà restare InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 16 maggio 2021)di Conte è ufficialmente campione d’Italia, la Roma di Fonseca ha mollato inA per inseguire un’Europa League da cui è poi uscita. Inoltre anche l’ha conquistato la qualificazione. Per (almeno) ilrestano dunque in lizza tre squadre per due biglietti che valgono laLeague 2021-22. Una dovrà restare InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

sscnapoli : Lorenzo @Lor_Insigne ha raggiunto il quarto posto solitario tra i miglior marcatori del Napoli all-time in tutte le… - MauDonghi : @oniizip10 40 milioni vale il secondo posto, 20 il quarto posto. Così ha detto Brambati dopo che ha ricevuto messaggio da Alessandro Moggi. - Emanuel70123144 : RT @LeonettiFrank: Il Milan pareggia in casa con il Cagliari... Milan 76, Juventus 75....c'è ancora vita per il quarto posto ???? - CallmeFearlessx : RT @SharonStyless: 7 Brits awards 6 billboard music awards 28 teen choice awards 7 American Music awards Più di 50 milioni di album vend… - matteo71019489 : A voi la coppa Italia a noi il quarto posto e ci si abbraccia ?????? @Atalanta_BC -