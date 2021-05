Quale esercito “democratico” bombarda la sede di Al-Jazeera e AP a Gaza? (Di domenica 16 maggio 2021) La libertà d’informazione nei luoghi nevralgici per gli equilibri geopolitici vale un’ora di tempo. Un’ora di tempo, esattamente quanto è stato concesso al proprietario del palazzo al-Jala, una delle strutture centrali a Gaza, per spiegare ai giornalisti di Associated Press, al-Jazeera e altri media internazionali che era tempo di evacuare le loro sedi, portare in salvo archivi e attrezzature. Oltre che le loro vite. Israele bombarda al-Jazeera e l’Associated Press nel corso della sua offensiva contro Hamas, giustificando l’azione con il fatto che – sui tetti di quei palazzi – l’organizzazione palestinese spesso trova rifugio o lancia delle comunicazioni strategiche. LEGGI ANCHE > «Abbiamo invaso la striscia di Gaza, anzi no». L’errore (o lo stratagemma) del tweet israeliano? Israele ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 maggio 2021) La libertà d’informazione nei luoghi nevralgici per gli equilibri geopolitici vale un’ora di tempo. Un’ora di tempo, esattamente quanto è stato concesso al proprietario del palazzo al-Jala, una delle strutture centrali a, per spiegare ai giornalisti di Associated Press, al-e altri media internazionali che era tempo di evacuare le loro sedi, portare in salvo archivi e attrezzature. Oltre che le loro vite. Israeleal-e l’Associated Press nel corso della sua offensiva contro Hamas, giustificando l’azione con il fatto che – sui tetti di quei palazzi – l’organizzazione palestinese spesso trova rifugio o lancia delle comunicazioni strategiche. LEGGI ANCHE > «Abbiamo invaso la striscia di, anzi no». L’errore (o lo stratagemma) del tweet israeliano? Israele ...

