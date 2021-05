Playoff Basket Serie A1 2021 | gara-4 quarti di finale | programma | data | orario | tv

(Di domenica 16 maggio 2021) Ildeiatti deidideidiA1. Ogni-4 sarà un crocevia: un crocevia tra allungare laverso-5 o staccare il pass verso la semi. Nel primo caso l’ultimo atto si giocherà sul parquet delle squadre testa di, ossia di quelle che hanno terminato in campionato dalla prima alla quarta posizione: dunque Olimpia Milano, Sassari, Brindisi e Virtus Bologna. Di seguito ilcompleto: Martedì 18 maggioda definire Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia (Eurosport Player e Discovery+) Mercoledì 19 maggio ...

RIETI - Al termine della gara tra RSR e Jesi che ha aperto la serieche darà accesso alla semifinale a chi, delle due, riuscirà per prima ad ottenere tre vittorie, i due coach commentano così la sfida di Valmontone, vinta - lo ricordiamo - dalla RSR col ...SERIE A1: IL PROGRAMMA COMPLETO SASSARI - VENEZIA: RIVIVI IL LIVE GARA - 4 SASSARI - VENEZIA: DATA, ORARI, TV E STREAMING Il tabellino Banco di Sardegna Sassari : Burnell 11, Bendzius 13, ...Così Coach Ettore Messina ha commentato Gara 3 alla BLM Group Arena e la vittoria nella serie con Trento: “Sono molto contento, perché questa serie ci opponeva una squadra ...L’ottava giornata della C Silver di basket si è chiusa con la vittoria del San Salvatore Selargius sul Sennori, che privo del proprio capitano è stato travolto 81-49 al PalaVienna in una domenica che ...