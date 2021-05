Parma-Sassuolo, De Zerbi: “Grande gara, ma ho un unico rammarico. Futuro? Spiego i motivi del mio addio” (Di domenica 16 maggio 2021) Successo del Sassuolo al "Tardini".Il Sassuolo vince a Parma e resta in corso per la qualificazione in Conference League. Un match, al termine del quale, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di "Sky Sport". "Abbiamo fatto una Grande partita contro una squadra viva, che lo ha dimostrato sia oggi che nelle partite precedenti. Volevamo vincere con più gol di scarto perché ci crediamo ancora al settimo posto e in caso di arrivo a pari punti la Roma verrebbe premiata dalla differenza reti. Noi rispettiamo tutti e io ho battuto i record negativi in Serie A, con il Benevento e con il Palermo, so cosa vuol dire retrocedere. Era giusto che anche noi lottassimo per il nostro obiettivo, cercando qualche gol di scarto in più".Sulle convocazioni di Raspadori e Caputo: "Ha avuto un ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Successo delal "Tardini".Ilvince ae resta in corso per la qualificazione in Conference League. Un match, al termine del quale, il tecnico neroverde Roberto Deha parlato ai microfoni di "Sky Sport". "Abbiamo fatto unapartita contro una squadra viva, che lo ha dimostrato sia oggi che nelle partite precedenti. Volevamo vincere con più gol di scarto perché ci crediamo ancora al settimo posto e in caso di arrivo a pari punti la Roma verrebbe premiata dalla differenza reti. Noi rispettiamo tutti e io ho battuto i record negativi in Serie A, con il Benevento e con il Palermo, so cosa vuol dire retrocedere. Era giusto che anche noi lottassimo per il nostro obiettivo, cercando qualche gol di scarto in più".Sulle convocazioni di Raspadori e Caputo: "Ha avuto un ...

Advertising

WhoScored : ?? Ruslan Malinovskiy's last nine appearances for @Atalanta_BC: ?? Udinese ?????? ?? Fiorentina ?????? ?? Juventus ? ?? Rom… - rfutbol : Parma 1-3 Sassuolo, FINAL #Parma #Sassuolo #SerieA - rfutbol : Gol Sassuolo, Parma 1-3 Sassuolo (min.69) #Parma #Sassuolo #SerieA - rfutbol : Gol Sassuolo, Parma 1-2 Sassuolo (min.62) #Parma #Sassuolo #SerieA - fisco24_info : De Zerbi dice addio al Sassuolo: 'Scelta sofferta': Il tecnico dei neroverdi conferma, dopo la vittoria contro il P… -