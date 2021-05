Parma – Sassuolo 1-3: i neroverdi sperano nell’Europa (Di domenica 16 maggio 2021) Vittoria agevole per i neroverdi, che tengono in vita le proprie ambizioni europee. Locatelli apre Parma – Sassuolo siglando un penalty conquistato da Raspadori. Bruno Alves riaccende le speranze con il pareggio, ma nella ripresa Defrel e Boga chiudono la questione. Il Parma non sa più vincere. Quali sono le scelte dei tecnici? D’Aversa sceglie il 3-5-1-1 per il suo Parma. In porta c’è Sepe, davanti a lui si sistemano Dierckx, Alves e Valenti. Sulle corsie esterne del centrocampo spazio a Laurini e Busi, in mezzo ci sono Sohm, Kurtic ed Hernani. Brunetta giocherà sulla trequarti, in avanti c’è Cornelius. Solito 4-2-3-1 per il Sassuolo di De Zerbi. Consigli tra i pali e linea difensiva che vede all’opera Rogerio, Ferrari, Chiriches e Muldur. Sulla mediana Locatelli e Lopez, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Vittoria agevole per i, che tengono in vita le proprie ambizioni europee. Locatelli apresiglando un penalty conquistato da Raspadori. Bruno Alves riaccende le speranze con il pareggio, ma nella ripresa Defrel e Boga chiudono la questione. Ilnon sa più vincere. Quali sono le scelte dei tecnici? D’Aversa sceglie il 3-5-1-1 per il suo. In porta c’è Sepe, davanti a lui si sistemano Dierckx, Alves e Valenti. Sulle corsie esterne del centrocampo spazio a Laurini e Busi, in mezzo ci sono Sohm, Kurtic ed Hernani. Brunetta giocherà sulla trequarti, in avanti c’è Cornelius. Solito 4-2-3-1 per ildi De Zerbi. Consigli tra i pali e linea difensiva che vede all’opera Rogerio, Ferrari, Chiriches e Muldur. Sulla mediana Locatelli e Lopez, ...

