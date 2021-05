Parma, D'Aversa: 'Futuro? Vedremo dopo la Sampdoria' (Di domenica 16 maggio 2021) Parma - L'allenatore del Parma , Roberto D'Aversa , ha commentato la sconfitta subita contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport . Il tecnico ha analizzato la sfida evidenziando ciò che non è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021)- L'allenatore del, Roberto D', ha commentato la sconfitta subita contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport . Il tecnico ha analizzato la sfida evidenziando ciò che non è ...

Advertising

Mediagol : #Parma-#Sassuolo, D'Aversa: 'Oggi tredici indisponibili, ma è mancata cattiveria. Futuro? Vedremo dopo la Sampdoria… - infoitsport : Parma, D'Aversa: 'Oggi tredici indisponibili. Testa alla Sampdoria, poi vedremo per il futuro' - sportli26181512 : Parma, D'Aversa deluso: 'Tanti assenti. Sfido chiunque a giocare così...' - sportparma : D’Aversa: «Troppe ingenuità». Busi: «Daremo tutto per tornare in A» - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Il mio futuro? Vedremo...': Roberto D'Aversa, allenatore del Parma,... -