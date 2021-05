Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, la loro storia d’amore (Di domenica 16 maggio 2021) Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono, da anni, una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. La nota cantante, questa sera, sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. I due sono genitori di due splendidi figli, Omar e Otis Paterlini nati rispettivamente nel 1975 e nel 1980. La Berti ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine e ha deciso di fare il primo passo e lo ha invitato a prendere un caffè. Come ha fatto a convincerlo? Con un semplice cioccolatino. Da quel mondo non si sono più lasciati e sono diventati complici sia nella vita privata che lavorativa. Fu proprio lei a raccontarlo durante un’intervista a Sky tg24 “Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)sono, da anni, una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. La nota cantante, questa sera, sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. I due sono genitori di due splendidi figli, Omar e Otisnati rispettivamente nel 1975 e nel 1980. Laha avuto un vero e proprio colpo di fulmine e ha deciso di fare il primo passo e lo ha invitato a prendere un caffè. Come ha fatto a convincerlo? Con un semplice cioccolatino. Da quel mondo non si sono più lasciati e sono diventati complici sia nella vita privata che lavorativa. Fu proprio lei a raccontarlo durante un’intervista a Sky tg24 “Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da ...

