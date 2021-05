Orietta Berti: chi sono i figli Omar e Otis Paterlini (Di domenica 16 maggio 2021) Omar e Otis Paterlini sono i figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. La nota cantante, questa sera, sarà ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio. Orietta e Osvaldo hanno pronunciato il fatidico sì nel 1967 e da quel momento non si sono più lasciati. Otis è il secondogenito della coppia e ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa da quella segnata da sua madre. Infatti, ad oggi, è un giocatore di basket. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione, portando una tesi su Orietta. Grazie al supporto dei suoi genito ha deciso di intraprendere un altro percorso ed è diventato un professionista della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)die Osvaldo. La nota cantante, questa sera, sarà ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio.e Osvaldo hanno pronunciato il fatidico sì nel 1967 e da quel momento non sipiù lasciati.è il secondogenito della coppia e ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa da quella segnata da sua madre. Infatti, ad oggi, è un giocatore di basket. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione, portando una tesi su. Grazie al supporto dei suoi genito ha deciso di intraprendere un altro percorso ed è diventato un professionista della ...

