"Non si risparmiava". Sandra Milo, la pazzesca confessione su Bettino Craxi: un segreto... molto spinto (Di domenica 16 maggio 2021) Sandra Milo e i suoi due grandi amori, Bettino Craxi e Federico Fellini. Ecco Santa Milo. La sua carriera è stata un insieme di pubblico e privato, e non solo nell'ambito dello spettacolo. E se si dice privato si pensa alla sua storia con Bettino Craxi. Che amante ero? «Craxi era un uomo molto impegnato, ma la tenerezza invece richiede tempo, però aveva il tempo per l'amore, in questo non si risparmiava. Un amante con la A maiuscola». La storia la racconta anche al scrittrice Elena D'Ambrogio che ne è rimasta sfolgorata al punto che pensa anche a un libro perché è certa che Sandra si è sentita amata da lui. «Però io, a mia volta, ho sempre preferito amare perché amare mi fa sentire bene». E così ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)e i suoi due grandi amori,e Federico Fellini. Ecco Santa. La sua carriera è stata un insieme di pubblico e privato, e non solo nell'ambito dello spettacolo. E se si dice privato si pensa alla sua storia con. Che amante ero? «era un uomoimpegnato, ma la tenerezza invece richiede tempo, però aveva il tempo per l'amore, in questo non si. Un amante con la A maiuscola». La storia la racconta anche al scrittrice Elena D'Ambrogio che ne è rimasta sfolgorata al punto che pensa anche a un libro perché è certa chesi è sentita amata da lui. «Però io, a mia volta, ho sempre preferito amare perché amare mi fa sentire bene». E così ...

stefano_gli : @Fa_fanculo @claudia_gln Hahaha brava deformina Ma infatti vita sociale zero, spese zero, praticamente risparmiava… - folucar : RT @jan_khler: Preferivo Zinga, non parlava ma almeno ci risparmiava il doroteismo - jan_khler : Preferivo Zinga, non parlava ma almeno ci risparmiava il doroteismo - daaanoise : @_cieloitalia Vi ammiro per la capacità di stare calmi e fare il video. Sarò fatto male io ma due ceffoni a questi… -