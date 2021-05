Nier Automata | il cosplay di 2B di Shirogane è floreale e stupendo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 16 maggio 2021) Ecco per voi ildi 2B, amata protagonista di, realizzato da. Il risultato non può che essere descritto come..Replicant è tornato sulledi (oramai) vecchia generazione con una versione remaster di qualità che ha permesso ai fan didi riscoprire le origini della saga. Il successo diha infatti convinto Square Enix a ripubblicare il primo capitolo. Ma perchériuscì a convincere i giocatori? Una parte del merito è certamente dei personaggi, prima tra tutti 2B. L’androide ha colpito anche grazie al suo design, che ha … Notizie giochiRead More L'articolo...

Advertising

taka0917yan : Bayonetta - 2B vs Bayonetta [NieR:Automata MOD] - akirakurusuX : @sessilunanet Adiciona ai Nier Automata e Kingdom Hearts e a lista ta completa - Ricardo94265653 : RT @Lilith_Moth: Simone #NieR:Automata #simone - P_Betar : @MartinacciGabri I migliori giochi presenti sul mercato sono titoli che non innovano nulla, ma che perfezionano que… - KingArthassolo : Che trofeo poetico, desiderio senza emozione #Nier #Automata #NierAutomata #Replicant #NierReplicant #PS4share -

Ultime Notizie dalla rete : Nier Automata

Multiplayer.it

... SEASON UPDATE TOP 10 PER PC TOTAL WAR: ROME REMASTERED LITTLE NIGHTMARES TEKKEN 7 BANDAIACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN YAKUZA 0 IRON HARVEST TALES OF BERSERIA TALES OF VESPERIA: ...si è fatto sentire più e più volte nel passato, recente o meno. Dall'arrivo sull' Xbox Game Pass , alle grandi vendite , al confronto con il suo prequel che ha goduto recentemente di una ...Ecco per voi il cosplay di 2B, amata protagonista di Nier Automata, realizzato da Shirogane. Il risultato non può che essere descritto come floreale e stupendo.. Nier Replicant è tornato sulle ...Helly Valentine non lascia, bensì raddoppia: il suo ultimo cosplay è un crossover fra Kaine di NieR Replicant e 2B di NieR Automata.. I cosplay sono anche e soprattutto una questione di fantasia, e ...