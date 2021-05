Morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alessandro Talotti: l’ex campione di atletica è Morto a 40 anni. Era malato da tempo. È Morto a 40 anni Alessandro Talotti, ex campione di atletica e uno dei migliori italiani nella disciplina del salto in alto. L’atleta era da tempo malato e si è spento poco dopo essere diventato papà. Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo dello sport piange la scomparsa didia 40 anni. Era malato da tempo. Èa 40 anni, exdie uno dei migliori italiani nella disciplina del salto in alto. L’atleta era da tempo malato e si è spento poco dopo essere diventato papà.

