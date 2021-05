Milan, Pioli: «Atalanta partita della vita. Quinto posto? Una delusione» (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «Non è stata la nostra serata migliore. Non abbiamo fatto bene come nelle ultime tre partite. A Bergamo dobbiamo vincere per approdare in Champions, sarà la partita della vita. Sapevamo che vincendo oggi potevamo chiudere tutto. Abbiamo giocato troppo timorosi, dovevamo essere più veloci nei passaggi. Abbiamo sprecato un’occasione. Oggi c’è grande delusione. L’Atalanta è molto forte. È l’unica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Non è stata la nostra serata migliore. Non abbiamo fatto bene come nelle ultime tre partite. A Bergamo dobbiamo vincere per approdare in Champions, sarà la. Sapevamo che vincendo oggi potevamo chiudere tutto. Abbiamo giocato troppo timorosi, dovevamo essere più veloci nei passaggi. Abbiamo sprecato un’occasione. Oggi c’è grande. L’è molto forte. È l’unica ...

