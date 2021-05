Lodi | bimba di 3 anni cade nel fiume Adda Salvata da due passanti

(Di domenica 16 maggio 2021) Erano lì di passaggio quando hanno visto la piccoladi 3annegare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno subito trasportato lacon l’elisoccorso all’ospedale GiovXXIII di Bergamo. (Pixabay)È in gravi condizioni la bambina di 3caduta nel, al confine con Montanaso Lombardo – parco pubblico fluviale con piscina alla periferia di– nella zona Belgiardino frequentata soprattutto a piedi e in bicicletta nei fine settimana daigiani ed escursionisti. Ilggio di dueIl dramma è avvenuto poco prima delle 17 all’interno del parco fluviale del Comune. Ancora da chiarire la dinamica, ma è probabile ...

...scivolata nell'Adda al Belgiardino - parco pubblico fluviale con piscina alla periferia di- e due ragazzi di vent'anni capaci di strapparla alla corrente del fiume e portarla a terra. La...Unadi 3 anni è caduta nell'Adda, a. La versa in condizioni gravi. La piccola è caduta nel fiume Adda, al confine con Montanaso Lombardo (provincia di ), nella zona Belgiardino, frequentata ...L’incidente nella giornata di riapertura delle piscine comunali. È accaduto al parco pubblico fluviale Belgiardino. La piccola, ricoverata in elisoccorso a Bergamo, è grave Due giovani l’hanno vista i ...È in gravi condizioni una bambina di 3 anni caduta nel fiume Adda a Lodi, al confine con Montanaso Lombardo ... visitano a piedi o in bicicletta il lungofiume. A notare la bimba in difficoltà mentre ...