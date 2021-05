LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: piove e succede di tutto! Marquez al comando, tante cadute (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Marquez, come di consueto, è stato un gatto nel cambio moto. Ora lo spagnolo è in testa con 1?3 su Quartararo e 4?4 su Miller. Seguono Nakagami, Zarco, Alex Marquez, Pol Espargarò, Vinales, Aleix Espargarò, Valentino Rossi, Bagnaia e Petrucci. -21 NOOOOOO!!! Doppio long lap penalty per Bagnaia e Miller, hanno ecceduto la velocità in pit-lane! -22 CADE RINS, STA succedeNDO DI tutto! Marquez al comando davanti a Quartararo, Miller e Bagnaia! -22 COSA HA FATTO BAGNAIA, ALLUCINANTE! Da 20° a 5°! Impressionante, si è scatenato sotto la pioggia! -22 CADE MIR, COLPO DI SCENA! -22 Miller finisce nella ghiaia e perde tantissimo. Marquez, Quartararo e Rins rientrano e cambiano la moto. E’ una gara ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21, come di consueto, è stato un gatto nel cambio moto. Ora lo spagnolo è in testa con 1?3 su Quartararo e 4?4 su Miller. Seguono Nakagami, Zarco, Alex, Pol Espargarò, Vinales, Aleix Espargarò, Valentino Rossi, Bagnaia e Petrucci. -21 NOOOOOO!!! Doppio long lap penalty per Bagnaia e Miller, hanno ecceduto la velocità in pit-lane! -22 CADE RINS, STANDO DIaldavanti a Quartararo, Miller e Bagnaia! -22 COSA HA FATTO BAGNAIA, ALLUCINANTE! Da 20° a 5°! Impressionante, si è scatenato sotto la pioggia! -22 CADE MIR, COLPO DI SCENA! -22 Miller finisce nella ghiaia e perde tantissimo., Quartararo e Rins rientrano e cambiano la moto. E’ una gara ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP A terra Marc #Marquez! Lo spagnolo disarcionato dalla sua moto, si rialza e riparte… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Succede di tutto! Caduti #Mir e #Rins, #Bagnaia e #Miller penalizzati, Marc… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Quinto giro e dai box con la moto da bagnato esce per primo Marc #Marquez, che ora… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Terzo giro e iniziano a cadere le prime gocce di pioggia! Bandiera bianca, i piloti… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Secondo dei 27 giri in programma e #Vinales passa #Miller balzando in testa. La sba… -