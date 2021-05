LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Salac comanda su Rossi e Garcia, cadono subito Antonelli e Suzuki (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 14.00 -22 giri: CADE Antonelli ALL’ULTIMA CURVA!!!!!!!!!!! Il romagnolo stava forzando e paga a carissimo prezzo la sua voglia di fuga! -22 giri: Antonelli prende il comando e allunga su Salac, Masià, Rossi e Migno. Acosta 12° -22 giri: Migno sbaglia subito alla prima chicane e finisce fuori dal tracciato, comanda Masià su Antonelli, poi Rossi e Salac PARTENZA – Si parte!!!!!!!!!!!!! Lo scatto migliore è di Migno, davanti a Rossi e Masià 11.00 Tutto pronto! Si attende il semaforo verde! 11.00 Mentre il sole splende in maniera ormai ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 14.00 -22 giri: CADEALL’ULTIMA CURVA!!!!!!!!!!! Il romagnolo stava forzando e paga a carissimo prezzo la sua voglia di fuga! -22 giri:prende il comando e allunga su, Masià,e Migno. Acosta 12° -22 giri: Migno sbagliaalla prima chicane e finisce fuori dal tracciato,Masià su, poiPARTENZA – Si parte!!!!!!!!!!!!! Lo scatto migliore è di Migno, davanti ae Masià 11.00 Tutto pronto! Si attende il semaforo verde! 11.00 Mentre il sole splende in maniera ormai ...

