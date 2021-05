In Piemonte | un uomo di 61 anni è morto dopo aver ricevuto l' anti-Covid di Johnson

Advertising

Carla78501510 : RT @sabrimaggioni: Biella, uomo muore dopo la vaccinazione con Johnson & Johnson. A rivolgersi ai Carabinieri sono stati i familiari. http… - corra_franco : RT @sabrimaggioni: Biella, uomo muore dopo la vaccinazione con Johnson & Johnson. A rivolgersi ai Carabinieri sono stati i familiari. http… - daniele19921 : RT @sabrimaggioni: Biella, uomo muore dopo la vaccinazione con Johnson & Johnson. A rivolgersi ai Carabinieri sono stati i familiari. http… - Tony47560189 : RT @sabrimaggioni: Biella, uomo muore dopo la vaccinazione con Johnson & Johnson. A rivolgersi ai Carabinieri sono stati i familiari. http… - beteljeuse1969 : RT @sabrimaggioni: Biella, uomo muore dopo la vaccinazione con Johnson & Johnson. A rivolgersi ai Carabinieri sono stati i familiari. http… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte uomo

... campano doc, ha trovato la sua fortuna ininiziando con il Relais Villa Crespi, due ... Dietro un grande, quindi, come sempre, una grande donna complice nella vita quanto nella professione,...commenta La Procura di Biella ha aperto un'inchiesta sulla morte di unavvenuta dopo la vaccinazione contro il Covid. A rivolgersi ai carabinieri è stata la famiglia. Gli inquirenti disporranno l'autopsia per stabilire un eventuale collegamento tra il vaccino ...Le violenze dell’uomo perduravano da circa 2 anni. Lui, a causa di alcune dipendenze, era diventato particolarmente irascibile nei confronti dei familiari conviventi, la moglie e la suocera e la figli ...A bordo del regionale Fossano-Torino un uomo ha minacciato un passeggero con una pistola rivelatasi poi essere uno scacciacani, per derubarlo di 50 euro. Con la stessa arma ha poi obbligato il capotre ...