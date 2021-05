Ginnastica | Martina Maggio esce zoppicando | cosa si è fatta l’azzurra? Si teme l’infortunio in Finale Scudetto

(Di domenica 16 maggio 2021)ha dovuto lasciare la pedana del corpo libero a causa di un infortunio la cui entità è ancora tutta da definire. La brianzola stava eseguendo il suo esercizio al quadrato, durante l’ultima rotazione delladiartistica in scena al PalaVesuvio di Napoli. La 19enne, reduce dagli eccellenti Europei di tre settimane fa dove sfiorò il pass olimpico e disputò due finali di specialità, era in totale controllo della situazione e si stava rendendo protagonista di una bella prestazione, ma purtroppo la sfortuna l’ha colpita ancora una volta. La portacolori della Brixia Brescia non è atterrato benissimo da una diagonale acrobatica e ha accusato una botta agli arti inferiori.si è fermata immediatamente e ha iniziato a toccarsi le gambe, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Martina

...assegnato alla Squadra Nazionale diRitmica, prossima protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A rappresentare la nazionale, in occasione della premiazione, le atlete romane...Ma tra le ginnaste che la ispirano ci sono anche la romanaCentofanti e le russe Arina e Dina Averina. Non solo, però, nella vita della quattordicenne lombarda, perché in futuro si ...Al Pala Vesuvio di Napoli, teatro della Final Six di Artistica maschile e femminile, 36ª edizione del massimo torneo a squadre FGI,... Scopri di più ...