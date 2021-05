DayDreamer, anticipazioni 16-21 maggio: Can comincia a ricordare (Di domenica 16 maggio 2021) DayDreamer continuerà a tenerci compagnia anche la prossima settimana. Cosa accadrà a Can e Sanem? Scorrendo le anticipazioni, scopriamo che cominceranno a riaffiorare dei ricordi in Can, anche se sarà ancora ben lontano dal riacquistare completamente la memoria. Selim invece, si rivelerà essere un cacciatore di dote. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle nuove puntate in onda dal 17 al 21 maggio su Canale 5. DayDreamer, trame al 21 maggio: Can comincia ad avere dei ricordi Can arriverà con Sanem su un’isola deserta e fingerà un guasto alla moto d’acqua. Questo sarà un escamotage del fotografo per aver modo di restare solo con Sanem. Sarà in questo frangente che cominceranno a riaffiorare nella sua mente alcuni ricordi. La coppia passerà quindi la notte insieme sotto le stelle. ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 16 maggio 2021)continuerà a tenerci compagnia anche la prossima settimana. Cosa accadrà a Can e Sanem? Scorrendo le, scopriamo che cominceranno a riaffiorare dei ricordi in Can, anche se sarà ancora ben lontano dal riacquistare completamente la memoria. Selim invece, si rivelerà essere un cacciatore di dote. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle nuove puntate in onda dal 17 al 21su Canale 5., trame al 21: Canad avere dei ricordi Can arriverà con Sanem su un’isola deserta e fingerà un guasto alla moto d’acqua. Questo sarà un escamotage del fotografo per aver modo di restare solo con Sanem. Sarà in questo frangente che cominceranno a riaffiorare nella sua mente alcuni ricordi. La coppia passerà quindi la notte insieme sotto le stelle. ...

