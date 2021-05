Crotone, difesa da record… 92 goal subiti (Di domenica 16 maggio 2021) Con il goal di Lapadula del momentaneo 1-0 il Crotone ha scritto la storia sono 92 reti subiti Benevento, ore 15:20 il Crotone subisce la rete di Gianluca Lapadula, sino a qua tutto normale. Però se guardiamo nella colonna delle marcature prese segna addirittura 92 nessuno nella storia della Serie a 20 squadre ha preso così tanti goal al passivo. Ha superato il record, recente, di 85 del Lecce dello scorso anno e del Casale nella stagione 33/34, altro calcio, i piemontesi ne presero 91. Ma quello era un campionato a 18 a 20 compagine i pitagorici erano riusciti a superare gli 89 del Venezia 1949/1950. I nomi della difesa rossoblu non sono di prim’ordine. Partiamo dal portiere, l’anima del Crotone Alex Cordaz 248 presenze totali con gli squali ma aveva già assaggiato la ... Leggi su retecalcio (Di domenica 16 maggio 2021) Con ildi Lapadula del momentaneo 1-0 ilha scritto la storia sono 92 retiBenevento, ore 15:20 ilsubisce la rete di Gianluca Lapadula, sino a qua tutto normale. Però se guardiamo nella colonna delle marcature prese segna addirittura 92 nessuno nella storia della Serie a 20 squadre ha preso così tantial passivo. Ha superato il record, recente, di 85 del Lecce dello scorso anno e del Casale nella stagione 33/34, altro calcio, i piemontesi ne presero 91. Ma quello era un campionato a 18 a 20 compagine i pitagorici erano riusciti a superare gli 89 del Venezia 1949/1950. I nomi dellarossoblu non sono di prim’ordine. Partiamo dal portiere, l’anima delAlex Cordaz 248 presenze totali con gli squali ma aveva già assaggiato la ...

