Covid | Vaia | “Stiamo massacrando il virus”

Leggi su italiasera

(Di domenica 16 maggio 2021) “Tutto il Paese sta facendo passi da gigante. Figliuolo e Draghi stanno lavorando nella giusta direzione, sono convinto che questolo”. Francesco, direttore dello Spallanzani, si esprime così a Domenica In sull’emergenza. “Lo Spallanzani ha un numero di ricoverati poco superiore a 100 e in terapia intensiva di poco superiore a 20. Se rapportati ai numeri di novembre e dicembre dell’anno scorso, con oltre 200 ricoveri e 70 in terapia intensiva comprendiamo bene come siamo in una fase estremamente confortante”, aggiunge. “Sono soddisfatto che le cose stiano andando bene a dispetto dei tanti gufi che stanno dietro la porta a dire che andrà tutto male”, sottolinea. Per quanto riguarda le varianti,rassicura: “Ne abbiamo trovate molte benigne, ...