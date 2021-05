Cellulari sempre più una ‘casa’, il luogo in cui viviamo (Di domenica 16 maggio 2021) Un team di 11 antropologi ha trascorso 16 mesi a documentare l’uso dello smartphone in 9 paesi in Africa, Asia, Europa (tra cui l’italia) e Sud America, con particolare attenzione agli anziani. L’analisi è pubblicata su The Global Smartphone: Beyond a youth technology, nuovo libro coordinato dal professor Daniel Miller. Lo studio rivela come siamo dei “senzatetto” quando perdiamo i telefonini, perché è lì che esprimiamo sempre più la nostra personalità, i nostri interessi e valori. Li adattiamo alle esigenze e abbiamo ‘barattato’ il tempo trascorso faccia a faccia con la famiglia e gli amici con le ore “a casa” sui nostri smartphone. “Il rovescio della medaglia – evidenzia Miller – è che in qualsiasi momento, durante un pasto, un incontro o un’altra attività condivisa, una persona può semplicemente ‘scomparire’, essendo “tornata a casa” sul proprio smartphone. Questo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 16 maggio 2021) Un team di 11 antropologi ha trascorso 16 mesi a documentare l’uso dello smartphone in 9 paesi in Africa, Asia, Europa (tra cui l’italia) e Sud America, con particolare attenzione agli anziani. L’analisi è pubblicata su The Global Smartphone: Beyond a youth technology, nuovo libro coordinato dal professor Daniel Miller. Lo studio rivela come siamo dei “senzatetto” quando perdiamo i telefonini, perché è lì che esprimiamopiù la nostra personalità, i nostri interessi e valori. Li adattiamo alle esigenze e abbiamo ‘barattato’ il tempo trascorso faccia a faccia con la famiglia e gli amici con le ore “a casa” sui nostri smartphone. “Il rovescio della medaglia – evidenzia Miller – è che in qualsiasi momento, durante un pasto, un incontro o un’altra attività condivisa, una persona può semplicemente ‘scomparire’, essendo “tornata a casa” sul proprio smartphone. Questo ...

Advertising

Jenny_3_ : @GiuliaSalemi93 @PrimeVideoIT Giulia ascoltami devi tifare AKA perché è un prelemino e quando ancora avevano i cell… - Jew18366178 : @Monzafas @renatobrunetta Nella amministrazione dove sono io rispondiamo con pec e mail e cellulari. Sempre. Quindi… - nonamefound_98 : fin quando non la chiamaron veramente e scopriron dei cellulari rilevati nella sua zona in alcune pages quindi deci… - Ginotweet : @foresta233 Si strano effettivamente, io ho fisso e 3 cellulari e sono sempre rapidi sulle eventuali necessità.. - Guglielmo_61 : Talvolta,sempre meno in verità,incontro persone che,anziché la mano,mi porgono il gomito come han insegnato loro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cellulari sempre Scoperto giro di cocaina Arrestati due spacciatori ...hanno mostrato segni di nervosismo e col passare dei minuti hanno iniziato ad agitarsi sempre di ... Nel frattempo proseguono le indagini per risalire, tramite i cellulari ed altri indizi raccolti, ad ...

Ufo, il video della Marina Usa: "Sono tra noi". Il Pentagono conferma: "Immagini autentiche", ecco gli alieni ... una particolare sezione che è soggetta a norme di massima sicurezza, dove anche i cellulari non sarebbero ammessi. Sempre Jeremy Corbell ha aggiunto all'emittente Fox 8 che, successivamente, un ...

Cellulari sempre più 'casa', se li perdiamo siamo 'senzatetto' Agenzia ANSA Taci, lo smartphone ti ascolta Ecco come arriva la pubblicità di Luca Bolognini La Stasi del marketing. A chi non è capitato di parlare con un amico di qualcosa di bizzarro e poi, come per magia, trovarsi la pubblicità proprio di quell’oggetto – che mai avevamo ...

Aggiornamenti? Noiosi. Il 50% degli italiani li rimanda sempre Gli aggiornamenti dei software consentono di mantenere un livello di sicurezza elevato, ma secondo quanto emerso da uno studio condotto da Kaspersky gli italiani reputano l'installazione degli update ...

...hanno mostrato segni di nervosismo e col passare dei minuti hanno iniziato ad agitarsidi ... Nel frattempo proseguono le indagini per risalire, tramite ied altri indizi raccolti, ad ...... una particolare sezione che è soggetta a norme di massima sicurezza, dove anche inon sarebbero ammessi.Jeremy Corbell ha aggiunto all'emittente Fox 8 che, successivamente, un ...di Luca Bolognini La Stasi del marketing. A chi non è capitato di parlare con un amico di qualcosa di bizzarro e poi, come per magia, trovarsi la pubblicità proprio di quell’oggetto – che mai avevamo ...Gli aggiornamenti dei software consentono di mantenere un livello di sicurezza elevato, ma secondo quanto emerso da uno studio condotto da Kaspersky gli italiani reputano l'installazione degli update ...