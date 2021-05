Calciomercato Sampdoria: Ramirez pronto a volare in Turchia. Le ultime (Di domenica 16 maggio 2021) L’addio a fine stagione di Gaston Ramirez alla Sampdoria è noto ormai da tempo: l’entourage del trequartista incontrerà un club turco Gaston Ramirez è praticamente un ex calciatore della Sampdoria. Il trequartista non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è destinato ormai da tempo a lasciare Genova a fine stagione. L’uruguaiano non è riuscito ad incidere nella sua ultima stagione doriana e ora guarda già al mercato estivo. Secondo Repubblica, infatti, l’entourage del calciatore classe 1990 incontrerà lunedì i rappresentanti del Galatasaray. La mancata convocazione di Ramirez per il match contro l’Udinese non gli permetterà di concludere in bellezza, il trequartista è ormai un ex e il suo futuro potrebbe essere in Turchia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) L’addio a fine stagione di Gastonallaè noto ormai da tempo: l’entourage del trequartista incontrerà un club turco Gastonè praticamente un ex calciatore della. Il trequartista non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è destinato ormai da tempo a lasciare Genova a fine stagione. L’uruguaiano non è riuscito ad incidere nella sua ultima stagione doriana e ora guarda già al mercato estivo. Secondo Repubblica, infatti, l’entourage del calciatore classe 1990 incontrerà lunedì i rappresentanti del Galatasaray. La mancata convocazione diper il match contro l’Udinese non gli permetterà di concludere in bellezza, il trequartista è ormai un ex e il suo futuro potrebbe essere inL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BombeDiVlad : ?? #Ramirez può lasciare la #Sampdoria ?? In pole il #Galatasaray ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Ex Sampdoria: Andersen nel mirino del Tottenham: Joachim Andersen vuole restare in Premier League. Il...… - yanm0M : RT @Votlin: #Calciomercato Sampdoria: due rifiuti per Germain. Gli aggiornamenti - Vanessa40363964 : RT @Votlin: #Calciomercato Sampdoria: due rifiuti per Germain. Gli aggiornamenti - Votlin : #Calciomercato Sampdoria: due rifiuti per Germain. Gli aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato Sampdoria: Ramirez pronto a volare in Turchia. Le ultime L'addio a fine stagione di Gaston Ramirez alla Sampdoria è noto ormai da tempo: l'entourage del trequartista incontrerà un club turco Gaston Ramirez è praticamente un ex calciatore della Sampdoria. Il trequartista non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è destinato ormai da tempo a lasciare Genova a fine stagione. L'uruguaiano non è riuscito ad incidere nella ...

Diretta/ Fiorentina Napoli (risultato 0 - 0) streaming video e tv: in campo! Diretta/ Udinese Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare DIRETTA FIORENTINA NAPOLI:... almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Già alla vigilia della 37giornata è noto ...

Calciomercato Sampdoria: rivoluzione in attacco? La situazione Sampdoria News 24 Serie A: Benevento-Crotone, Udinese-Sampdoria La squadra di Pippo Inzaghi obbligata a vincere per continuare a sperare e giocarsi tutto nell'ultimo turno in casa del Toro. Samp, settimana decisiva per rinnovo di Ranieri (ANSA) ...

Serie A live: le partite di oggi. Dirette, risultati e classifica Si comincia con Fiorentina-Napoli. Alle 15 tocca a Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Alle 18 derby emiliano Parma-Sassuolo. Stasera Milan-Cagliari ...

L'addio a fine stagione di Gaston Ramirez allaè noto ormai da tempo: l'entourage del trequartista incontrerà un club turco Gaston Ramirez è praticamente un ex calciatore della. Il trequartista non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è destinato ormai da tempo a lasciare Genova a fine stagione. L'uruguaiano non è riuscito ad incidere nella ...Diretta/ Udinese(Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare DIRETTA FIORENTINA NAPOLI:... almeno secondo le ultime indiscrezioni di. Già alla vigilia della 37giornata è noto ...La squadra di Pippo Inzaghi obbligata a vincere per continuare a sperare e giocarsi tutto nell'ultimo turno in casa del Toro. Samp, settimana decisiva per rinnovo di Ranieri (ANSA) ...Si comincia con Fiorentina-Napoli. Alle 15 tocca a Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Alle 18 derby emiliano Parma-Sassuolo. Stasera Milan-Cagliari ...