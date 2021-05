Benevento - Crotone 1 - 1 | Simy risponde a Lapadula al 93' | Inzaghi beffato

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilpareggia in superiorità numerica in casa contro ilper 1 - 1 e vede ulteriormente ridursi le speranze salvezza, restando ancora in corsa solo sul Torino . La sfida del Vigorito è ...

...degli avversari hanno subito il clamoroso 1 - 1 che fa esultare più a Torino che a. Assetti ... Ilparte a spron battuto ed è soprattutto la spinta da sinistra di Letizia a fare la ...Ma è un suicidio quello del, che si fa raggiungere in casa al 93' da unretrocesso e che dal minuto 24 è stato in inferiorità numerica per l'espulsione di Golemic . È Simy - gol ...Adesso Pippo Inzaghi deve sperare che martedì, Simone, batta il Torino nel recupero per andare a giocarsi tutto domenica prossima. Ma è un suicidio quello del Benevento, ...Crotone Simy, il nigariano beffa il Benevento e segna il 20esimo gol in Serie A di questa stagione. Numeri importanti, quelli del classe '92 ...