«Avanti un altro! Pure di sera»: i protagonisti della puntata di oggi 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) oggi domenica 16 maggio poco dopo le 21 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di "Avanti un altro! Pure di sera". Come sempre alla conduzione l'inossidabile ci sarà duo Paolo Bonolis – Luca Laurenti. Un tuffo nel passato Questa settimana le categorie saranno due: "A volte ritornano" e "Campioni di Quiz". La prima sarà capitanata da Laura Freddi, la seconda dall'Uomo Gatto. Per chi non se lo ricordasse, quest'ultimo è un personaggio iconico di "Sarabanda", il quiz musicale a premi condotto da Enrico Papi sulle reti Mediaset che ebbe un enorme successo nei primi anni Duemila. Altri due VIP, famosi soprattutto nei decenni scorsi, prenderanno parte alla trasmissione in veste di co-conduttori con il compito di fare domande strane e imprevedibili: Totò Schillaci ed ...

