Vaccini Lazio, "grande adesione a open day AstraZeneca" (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – "Partiti gli open day AstraZeneca con ticket virtuale per 'over 40', in 21 hub della Regione Lazio. Tutto sta procedendo molto bene e si riscontra una grande adesione". Lo sottolinea, in una nota, l'Unità di crisi della Regione Lazio. La regione ha dato la possibilità agli over 40 di prenotarsi per sabato 15 e domenica 16 maggio. Le prenotazioni sono andate sold out in meno di tre ore. "Gli appuntamenti vengono rispettati e non si sta verificando nessun assembramento. Una formula vincente: si prenota con tre click e dopo 48 ore è possibile fare il vaccino. Questo contribuirà ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale che ieri ha visto il report giornaliero con oltre 50.779 somministrazioni. Dati i risultati, si sta verificando la fattibilità di replicare ...

