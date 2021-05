Uomini e Donne, Gianni Sperti una furia sui social “Non provo stima nei confronti di …”, il web rimane senza parole (Di sabato 15 maggio 2021) Uomini e Donne è finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Riccardo Guarnieri e successivamente poi da Roberta Di Padua. In queste ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra essere successo praticamente di tutto. Riccardo Guarnieri alcuni giorni fa sembra essere arrivato in studio facendo delle dichiarazioni piuttosto scioccanti riguardo Roberta e Armando Incarnato. Si è letteralmente scatenato il caos tanto che la stessa Maria De Filippi si è tanto arrabbiata e la stessa cosa è accaduta a Gianni Sperti, noto opinionista del programma. Uomini e Donne, caos in studio dopo una diretta Instagram In realtà sarebbe accaduto anche altro in questi giorni che ha ulteriormente creato il caos in studio. Ci ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)è finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Riccardo Guarnieri e successivamente poi da Roberta Di Padua. In queste ultime puntate del trono over disembra essere successo praticamente di tutto. Riccardo Guarnieri alcuni giorni fa sembra essere arrivato in studio facendo delle dichiarazioni piuttosto scioccanti riguardo Roberta e Armando Incarnato. Si è letteralmente scatenato il caos tanto che la stessa Maria De Filippi si è tanto arrabbiata e la stessa cosa è accaduta a, noto opinionista del programma., caos in studio dopo una diretta Instagram In realtà sarebbe accaduto anche altro in questi giorni che ha ulteriormente creato il caos in studio. Ci ...

