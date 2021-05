Uomini e Donne: c'è del tenero tra Gianluca e Sophie? Lui dice che... (Di sabato 15 maggio 2021) L'amicizia tra Gianluca e Sophie è diventata qualcosa di più? Le dichiarazioni del tronista lasciano aperto uno spiraglio... Leggi su comingsoon (Di sabato 15 maggio 2021) L'amicizia traè diventata qualcosa di più? Le dichiarazioni del tronista lasciano aperto uno spiraglio...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - ciropellegrino : #PropagandaLive da e ha dato spazio non solo a donne e uomini, ma a storie di marginalità ignorate dalla gran parte… - Johnnyyxx : RT @claudio_2022: Il 97,4% degli uomini si sono auto-dichiarati come eterosessuali. I'1,6% come omosessuali e lo 0,9% come bisessuali Le do… - MatteoUghe : @LeggoSono @NiroNoir @Cenorava @la_kuzzo @welikeduel In un programma televisivo o il diritto di invitare un battagl… -