Ufficiale: Pro Vercelli, rinnova Erradi (Di sabato 15 maggio 2021) Attraverso un comunicato Ufficiale la Pro Vercelli ha annunciato il rinnovo di Bilal Erradi. Ecco la nota Ufficiale: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bilal Erradi. Il centrocampista dopo aver militato nelle nostre giovanili è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19, collezionando ad oggi 26 presenze in bianca casacca. Per la soddisfazione di tutti Bilal Erradi si è legato al club fino al 2024 firmando un contratto triennale. Forza Bilal! Proseguiamo su questa strada per continuare a scrivere la storia insieme”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Attraverso un comunicatola Proha annunciato il rinnovo di Bilal. Ecco la nota: “La F.C. Pro1892 comunica di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bilal. Il centrocampista dopo aver militato nelle nostre giovanili è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19, collezionando ad oggi 26 presenze in bianca casacca. Per la soddisfazione di tutti Bilalsi è legato al club fino al 2024 firmando un contratto triennale. Forza Bilal! Proseguiamo su questa strada per continuare a scrivere la storia insieme”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

