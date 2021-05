Traffico Roma del 15-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi in primo piano la situazione delsulla Pontina a causa di un incidente avvenuto al km 21 e 300 la strada è chiusa tra Pomezia su dello svincolo per la Pontina Vecchia In entrambe le direzioni inevitabili lunghe code per entrambe le provenienze Per il resto la circolazione scorre senza particolari problemi lungo l’intera rete viaria della capitale chiusa per lavori di pulizia alla via Panoramica ovvero viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a seguire Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto a partire da Piazzale salire verso la Trionfale la riapertura intorno a 12:00 due le manifestazioni in programma nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo dalle 15 alle 17 in Piazza Cavour in tema di trasporto pubblico oggi e domani la servizio della ...