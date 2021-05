Serie A oggi live: Juventus - Inter 3 - 2. Roma - Lazio in diretta. Risultati e classifica (Di sabato 15 maggio 2021) Torna in campo la Serie A con la disputa della 37esima e penultima giornata di campionato. Sogno Champions ancora vivo per la Juventus che batte l' Inter . Decisivo un calcio di rigore realizzato da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Torna in campo laA con la disputa della 37esima e penultima giornata di campionato. Sogno Champions ancora vivo per lache batte l'. Decisivo un calcio di rigore realizzato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Spezia, Italiano: "Abbiamo fatto un capolavoro, più forti di tutte le avversità" 'Oggi ha fatto una prestazione di alto livello, come prima dell'infortunio. Per lui è il primo anno in Serie A, ha segnato 11 gol, credo sia straordinario' dice Italiano, che poi fa un bilancio della ...

Spezia, Italiano: 'Salvezza raggiunta: squadra straordinaria' ...in Serie A contro squadre di questo livello dovevamo fare un triplo sforzo, dopo essere riusciti ad arrivare qui l'anno scorso: abbiamo realizzato un altro nostro obiettivo e considero quello di oggi ...

Serie A oggi live: Juventus-Inter 3-2. Roma-Lazio in diretta. Risultati e classifica

Chi va in Champions in Serie A? La Juventus obbliga Milan e Napoli alla vittoria La Juventus ha ottenuto l'unico risultato che doveva ottenere per restare ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League fino all'ultima giornata di Serie A. Con la vittoria sull'Inter, i ...

