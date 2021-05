Serie A, Juventus-Inter 3-2: derby ricco di colpi di scena, i bianconeri credono nella Champions League. La classifica (Di sabato 15 maggio 2021) All'"Allianz Stadium" termina 3-2 per i bianconeri, il derby d'Italia.Termina con la vittoria della Juventus un match emozionante e ricco di episodi. Juventus in vantaggio con Ronaldo che ribadisce in rete il suo stesso penalty deviato da Handanovic, l'Inter pareggia con un rigore di Lukaku ma Cuadrado riporta avanti i bianconeri in chiusura di primo tempo. nella ripresa il rosso a Bentancur spinge l'Inter in forcing coi nerazzurri che trovano il pari con l'autogol di Chiellini ma poco dopo arriva il rigore di Cuadrado che realizza la rete della vittoria bianconera.LA classifica AGGIORNATAMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) All'"Allianz Stadium" termina 3-2 per i, ild'Italia.Termina con la vittoria dellaun match emozionante edi episodi.in vantaggio con Ronaldo che ribadisce in rete il suo stesso penalty deviato da Handanovic, l'pareggia con un rigore di Lukaku ma Cuadrado riporta avanti iin chiusura di primo tempo.ripresa il rosso a Bentancur spinge l'in forcing coi nerazzurri che trovano il pari con l'autogol di Chiellini ma poco dopo arriva il rigore di Cuadrado che realizza la rete della vittoria bianconera.LAAGGIORNATAMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia il Derby d'Italia ?? Viviamolo insieme! #FinoAllaFine ???????? ?????????? ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 3-2 Inter Milan (24' Ronaldo, 45+3'88' Cuadrado ; 35' Lukaku, 83' Chiellini o.g) | Posse… - OptaPaolo : 0 - La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare casalinghe di Serie A in cui ha ricevuto un'espu… - SalvatoreMaior3 : RT @SkySport: JUVENTUS-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ronaldo (24') ? rig. #Lukaku (35') ? #Cuadrado (45+3') ? aut. #Chiellini (85') ? rig… - SanPanita : RT @OptaPaolo: 2 - Juan #Cuadrado è il primo giocatore della #Juventus a realizzare una doppietta contro l'#Inter in Serie A da Darko #Kova… -