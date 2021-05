Sangiovanni scrive una lettera d’addio ai suoi compagni per la finale di Amici 2021, le parole toccanti (Di sabato 15 maggio 2021) Sangiovanni ha scritto una lettera per la finale di Amici 2021. Il cantante è stato protagonista dell’apertura della puntata, con la sua innata capacità di scrittura. Stasera, sabato 15 maggio, si deciderà, infatti, il vincitore di quest’edizione del talent show. I finalisti, decretati durante la puntata semifinale dello scorso sabato, sono tre cantanti e due ballerini. Per il canto si sfideranno Sangiovanni, Aka7even e Deddy, per la danza Giulia e Alessandro. L’inizio della puntata è stato caratterizzato dalla lettura di un’emozionante lettera di addio, scritta da Sangiovanni per i compagni di scuola. Il cantante ha paragonato la trasmissione a un treno. Sangiovanni scrive ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021)ha scritto unaper ladi. Il cantante è stato protagonista dell’apertura della puntata, con la sua innata capacità di scrittura. Stasera, sabato 15 maggio, si deciderà, infatti, il vincitore di quest’edizione del talent show. I finalisti, decretati durante la puntata semidello scorso sabato, sono tre cantanti e due ballerini. Per il canto si sfideranno, Aka7even e Deddy, per la danza Giulia e Alessandro. L’inizio della puntata è stato caratterizzato dalla lettura di un’emozionantedi addio, scritta daper idi scuola. Il cantante ha paragonato la trasmissione a un treno....

