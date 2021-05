Salvini: “Serve una riforma della giustizia. Letta? Quello che pensa mi interessa zero” (Di sabato 15 maggio 2021) Matteo Salvini al ‘Corriere della Sera’: “Pronti a sostenere Mario Draghi al Quirinale. Dal Pd nessuna solidarietà per le minacce ricevute”. ROMA – Matteo Salvini ritorna a parlare al Corriere della Sera e lo fa commentando la sentenza del tribunale di Catania: “Spero che sia utile all’intero governo perché arrivi a un approccio più fermo e più europeo sull’immigrazione . Inoltre, se qualcosa non è reato a Catania non dovrebbe esserlo neanche a Palermo, ma purtroppo in Italia c’è un problema di vaghezza penale“. La riforma della giustizia e l’attacco al Pd Il leader della Lega è ritornato anche sulla riforma della giustizia. “Vorrei ricordare al Pd – ribadisce Salvini – che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Matteoal ‘CorriereSera’: “Pronti a sostenere Mario Draghi al Quirinale. Dal Pd nessuna solidarietà per le minacce ricevute”. ROMA – Matteoritorna a parlare al CorriereSera e lo fa commentando la sentenza del tribunale di Catania: “Spero che sia utile all’intero governo perché arrivi a un approccio più fermo e più europeo sull’immigrazione . Inoltre, se qualcosa non è reato a Catania non dovrebbe esserlo neanche a Palermo, ma purtroppo in Italia c’è un problema di vaghezza penale“. Lae l’attacco al Pd Il leaderLega è ritornato anche sulla. “Vorrei ricordare al Pd – ribadisce– che ...

