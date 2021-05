Salvini assolto per il caso Gregoretti (Di sabato 15 maggio 2021) CATANIA – . Così sui social commenta la decisione del Gup, che ha deciso il non luogo a procedere per il leader della Lega, prosciogliendolo perché ‘il fatto non sussiste’: “Catania, assolto! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie, amici per avermi sostenuto, vi voglio bene”. Matteo Salvini, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini vuole essere processato Salvini chiederà il processo per la Gregoretti Salvini verso il processo a Catania Matteo Salvini in piazza contro il governo Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Niente clandestini da Lampedusa all’Abruzzo, lo annuncia Salvini Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 maggio 2021) CATANIA – . Così sui social commenta la decisione del Gup, che ha deciso il non luogo a procedere per il leader della Lega, prosciogliendolo perché ‘il fatto non sussiste’: “Catania,! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie, amici per avermi sostenuto, vi voglio bene”. Matteo, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::vuole essere processatochiederà il processo per laverso il processo a Catania Matteoin piazza contro il governo Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Niente clandestini da Lampedusa all’Abruzzo, lo annuncia

Advertising

LegaSalvini : #Salvini: Catania, ASSOLTO! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie Amici per avermi sostenuto, vi vo… - borghi_claudio : Ma CHE DIAMINE LASCIANO DIRE a @Ariachetira all'ex sindaco di Lampedusa? Proprio il giorno in cui è stato assolto S… - borghi_claudio : Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a P… - rolandoroccando : RT @pietromancini52: Giustizia politica, finale a sorpresa: Salvini assolto, D'Alema denunciato - Pietro Mancini su : - xarratt : RT @LegaSalvini: ?? Erika Stefani: 'Sono molto contenta che Salvini sia stato assolto dal processo. Questa sentenza riconosce che Matteo ha… -