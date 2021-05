Psg | Pochettino | “Vincere per mettere pressione al Lille”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) “Tutti si sentono alla grande, tutti sono preoccupati per la fine della stagione. Letellier, Bernat, Kurzawa e Verratti sono ancora infortunati. In questo finale tutte le partite sono importanti e l’ultima di una stagione decide se si vince o meno un titolo. L’approccio a queste partite è un po ‘diverso, ma i giocatori sono i primi a sapere che si tratta di partite speciali che avranno un impatto sulla stagione, perché anche i titoli si vincono e si perdono in quel momento“. Queste le dichiarazioni del tecnico del Psg, Mauricioin vista della sfida contro il Reims. La società parigine cerca l’aggancio alla vetta occupata dal: “La partita di domani è la più importante per noi – ha detto – Non vogliamo ripetere gli stessi errori commessi contro il Rennes. Vogliamo avere il controllo della partita per vincerla e mantenere tutte le ...