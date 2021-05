Propaganda Live, Zoro replica a Rula Jebreal: «Non ci conosce. Scegliamo un ospite perché competente, non in base al genere» – Video (Di sabato 15 maggio 2021) Zoro, Propaganda Live La defezione polemica di Rula Jebreal ha costretto Zoro a prendere la questione di petto. Dopo che la giornalista aveva declinato l’invito a Propaganda Live, in quanto unica donna tra gli ospiti annunciati, il conduttore della trasmissione di La7 ha aperto la puntata di ieri commentando l’accaduto e parlando, con malcelato fastidio, di episodio “particolarmente spiacevole“. “A noi dispiace molto. Rula Jebreal, questo lo abbiamo capito, non conosce la nostra trasmissione, altrimenti avrebbe saputo che da sempre, fin dai tempi di Gazebo (…) ci sono state anche delle donne“ ha commentato Diego Bianchi, alias Zoro, addentrandosi poi in uno spiegone sul tema ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021)La defezione polemica diha costrettoa prendere la questione di petto. Dopo che la giornalista aveva declinato l’invito a, in quanto unica donna tra gli ospiti annunciati, il conduttore della trasmissione di La7 ha aperto la puntata di ieri commentando l’accaduto e parlando, con malcelato fastidio, di episodio “particolarmente spiacevole“. “A noi dispiace molto., questo lo abbiamo capito, nonla nostra trasmissione, altrimenti avrebbe saputo che da sempre, fin dai tempi di Gazebo (…) ci sono state anche delle donne“ ha commentato Diego Bianchi, alias, addentrandosi poi in uno spiegone sul tema ...

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - welikeduel : Elio a #propagandalive 'L'autismo c'è sempre ed è un tema che non interessa a nessuno.' @eelst - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - giorgiogaias : RT @BenedettaFrucci: Provate a pensare se al posto di Propaganda Live ci fosse stata che ne so, Quarta Repubblica di Porro o L’Arena di Gil… - FrancescaNimo : @vanabeau Stiamo parlando di una che si è irritata con Propaganda live, che è il programma più democratico della TV… -