Propaganda Live, Rula Jebreal replica a Diego Bianchi (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Rula Jebreal replica a Diego Bianchi sul caso Propaganda Live. "Scegliamo le persone per storia e competenza, non per il sesso", ha detto ieri il conduttore del programma commentando la decisione della giornalista di rinunciare alla partecipazione dopo aver visto che il suo nome era inserito in una lista comprendente solo ospiti di sesso maschile. "'NOI guardiamo alla competenza non al genere'. Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei Media — segnala che la competenza non basta...Salvo pensare che gli uomini siano statisticamente più competenti", è la replica di Jebreal su Twitter, dove ripropone la foto di lei con gli altri ospiti di sesso maschile del programma, secondo l'iniziale scaletta ...

