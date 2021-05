“Palestina libera”. Memoria in Movimento scende in piazza a Salerno (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Vita terra e libertà per quel popolo e riconoscimento ufficiale dello stato palestinese. Subito l’invio di una forza di intermediazione dell’Onu. Blocco immediato del commercio di armi e di collaborazione e ricerca militare tra l’Italia e Israele”. L’Associazione ‘Memoria in Movimento’ diffonde il seguente documento: “La situazione in Palestina è drammatica. Ci siamo anche stancati di ricordare agli ‘smemorati’ per l’ennesima volta le centinaia di risoluzioni dell’ONU contro Israele o che il tribunale internazionale ha aperto una inchiesta accusando Israele di crimini di guerra. I palestinesi sono le vittime, i palestinesi sono gli occupati, i palestinesi subiscono le peggiori angherie, anche giuridiche, anche i palestinesi hanno diritto a vivere in pace nel proprio stato, stato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Vita terra e libertà per quel popolo e riconoscimento ufficiale dello stato palestinese. Subito l’invio di una forza di intermediazione dell’Onu. Blocco immediato del commercio di armi e di collaborazione e ricerca militare tra l’Italia e Israele”. L’Associazione ‘in’ diffonde il seguente documento: “La situazione inè drammatica. Ci siamo anche stancati di ricordare agli ‘smemorati’ per l’ennesima volta le centinaia di risoluzioni dell’ONU contro Israele o che il tribunale internazionale ha aperto una inchiesta accusando Israele di crimini di guerra. I palestinesi sono le vittime, i palestinesi sono gli occupati, i palestinesi subiscono le peggiori angherie, anche giuridiche, anche i palestinesi hanno diritto a vivere in pace nel proprio stato, stato ...

