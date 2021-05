Morte Astori, Francesca Fioretti: «Il colore del dolore è cambiato nel tempo» (Di sabato 15 maggio 2021) Sono trascorsi già tre anni dalla Morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina che si è spento all’improvviso mentre era in ritiro con la sua squadra ad Udine. Ospite nel salotto di “Verissimo”, la sua compagna Francesca Fioretti è tornata a parlarne, non tacendo il dolore per un lutto così grave. «La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore», ha detto l’attrice nel corso della puntata del programma di Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 15 maggio 2021. leggi anche l’articolo —> Chi era Davide Astori: biografia, carriera, vita privata del compianto capitano della ... Leggi su urbanpost (Di sabato 15 maggio 2021) Sono trascorsi già tre anni dalladi Davide, capitano della Fiorentina che si è spento all’improvviso mentre era in ritiro con la sua squadra ad Udine. Ospite nel salotto di “Verissimo”, la sua compagnaè tornata a parlarne, non tacendo ilper un lutto così grave. «La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore», ha detto l’attrice nel corso della puntata del programma di Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 15 maggio 2021. leggi anche l’articolo —> Chi era Davide: biografia, carriera, vita privata del compianto capitano della ...

