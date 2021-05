Matteo Salvini sfiorato da un motocross e alla guida spericolata di un kart (VIDEO) (Di sabato 15 maggio 2021) Matteo Salvini si presta ad acrobazie da stuntman a Mototerapia. Più che motocross e kart, i rischi per il leader della Lega sono altri. Matteo Salvini (Getty Images)Non temete, non si tratta di patenti violazioni del codice stradale, paradossali per l’ex Ministro dell’Interno “legge e ordine”. Matteo Salvini si è soltanto concesso quindici minuti di fama, per citare Andy Warhol, come stuntman. Ed è andata piuttosto bene. Tra pedana di salto del motocross e acrobazie in kart fuoristrada, la parabola del leader leghista girovago offre lo spunto per nuovi spunti speculativi. Salvini deve rischiare anche in politica per mantenere il centro della scena? Matteo ... Leggi su chenews (Di sabato 15 maggio 2021)si presta ad acrobazie da stuntman a Mototerapia. Più che, i rischi per il leader della Lega sono altri.(Getty Images)Non temete, non si tratta di patenti violazioni del codice stradale, paradossali per l’ex Ministro dell’Interno “legge e ordine”.si è soltanto concesso quindici minuti di fama, per citare Andy Warhol, come stuntman. Ed è andata piuttosto bene. Tra pedana di salto dele acrobazie infuoristrada, la parabola del leader leghista girovago offre lo spunto per nuovi spunti speculativi.deve rischiare anche in politica per mantenere il centro della scena?...

