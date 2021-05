Madagascar | quanti capitoli ci sono? Ci sarà un seguito per la saga di animazione del 2005?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 15 maggio 2021)è unadiche ha il via nel. Stasera, 15 Maggio, su Italia Uno, alle ore 21.20, andrà in onda il terzo capitolo della3: Ricercati in Europa. Ecco tutte le curiosità su questad’) Lainiziò nel, con un film didella commedia americana. Diretto da Eric Darnell e Tom McGrath e prodotto dalla Dreamworks Animation, il film ha una durata di 86 minuti. I protagonistiAlex (un leone), Melman (una giraffa), Gloria (un ippopotamo) e Marty (una zebra). Questi animalinati e vissuti nel circo e non conoscono minimamente la ...