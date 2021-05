Lorenzo Sonego lotta e batte Rublev in tre set: è in semifinale agli Internazionali d’Italia (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego compie una magia: dopo Thiem, batte anche Rublev e riporta un italiano in semifinale agli Internazionali d’Italia, come non succedeva dal lontano 2o07. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, Sonego ha lottato e piegato il russo numero 7 al mondo al terzo set, dopo oltre 2 ore e mezza di partita. 3-6, 6-4, 6-3 il risultato finale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)compie una magia: dopo Thiem,anchee riporta un italiano in, come non succedeva dal lontano 2o07. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma,hato e piegato il russo numero 7 al mondo al terzo set, dopo oltre 2 ore e mezza di partita. 3-6, 6-4, 6-3 il risultato finale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

