LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: inizio in salita per Bertocchi, Pellacani a centro-gruppo (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.26 ECCO ELENA Bertocchi SUL TRAMPOLINO. 12.26 Vediamo se Elena Bertocchi riuscirà a risollevarsi. 12.24 INIZIA IL SECONDO GIRO DI Tuffi 12.23 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO IL PRIMO ROUND DI Tuffi1. Tina Punzel (Germania) 72,00 2. Viktoriya Kesar (Ucraina) 63,00 3. Madeline Coquoz (Svizzera) 61,50 13. Chiara Pellacani (Italia) 55,50 24. Elena Bertocchi (Italia) 41,85 12.20 Ancora qualche atleta in conclusione del primo giro di Tuffi. 12.19 Ottiene 55,50 punti sistemandosi in undicesima posizione. 12.18 E’ IL MOMENTO DI CHIARA Pellacani: per lei un doppio salto ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.26 ECCO ELENASUL TRAMPOLINO. 12.26 Vediamo se Elenariuscirà a risollevarsi. 12.24 INIZIA IL SECONDO GIRO DI12.23 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO IL PRIMO ROUND DI1. Tina Punzel (Germania) 72,00 2. Viktoriya Kesar (Ucraina) 63,00 3. Madeline Coquoz (Svizzera) 61,50 13. Chiara(Italia) 55,50 24. Elena(Italia) 41,85 12.20 Ancora qualche atleta in conclusione del primo giro di. 12.19 Ottiene 55,50 punti sistemandosi in undicesima posizione. 12.18 E’ IL MOMENTO DI CHIARA: per lei un doppio salto ...

